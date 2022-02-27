Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu. 90 dakika öncesi detaylar ve bilgiler şöyle:

Galatasaray: Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mostafa Mohamed

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Baiano, Ponck, Holmen, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo

Hakem: Ümit Öztürk

VAR hakemi: Alper Ulusoy