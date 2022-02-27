Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor'u ağırlıyor. Arası açık iki takımın maçında ilk 11'ler netleşti. 19.00'daki maç öncesi Galatasaray'da sürpriz tercihler var. Gomis yine yedek kulübesinde, Taylan yine ilk 11'de ve Cicaldau kadroya döndü. Arda Turan, Morutan ve Halil Dervişoğlu ise kadroya alınmadı.
27 Şubat 2022, Pazar 17:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu. 90 dakika öncesi detaylar ve bilgiler şöyle:
Galatasaray: Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mostafa Mohamed
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Baiano, Ponck, Holmen, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo
Hakem: Ümit Öztürk
VAR hakemi: Alper Ulusoy