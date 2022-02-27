Futbol Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Futbol

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor'u ağırlıyor. Arası açık iki takımın maçında ilk 11'ler netleşti. 19.00'daki maç öncesi Galatasaray'da sürpriz tercihler var. Gomis yine yedek kulübesinde, Taylan yine ilk 11'de ve Cicaldau kadroya döndü. Arda Turan, Morutan ve Halil Dervişoğlu ise kadroya alınmadı.

27 Şubat 2022, Pazar 17:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu. 90 dakika öncesi detaylar ve bilgiler şöyle:

Galatasaray: Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mostafa Mohamed

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Baiano, Ponck, Holmen, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo

Hakem: Ümit Öztürk

VAR hakemi: Alper Ulusoy

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