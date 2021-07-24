Futbol Galatasaray, Cicaldau transferinin detaylarını paylaştı

Galatasaray, Cicaldau transferinin detaylarını paylaştı

Futbol

Galatasaray, Cicaldau transferinin detaylarını paylaştı

Galatasaray, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun transferi için oyuncunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.5 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödeneceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini ise 25 milyon Euro olarak belirledi.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 23:11 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır" denildi.

DHA

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