Galatasaray Club Brugge maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray yarın, 26 Kasım Salı günü Club Brugge'u kendi sahasında ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak bu maç öncesi Galatasaray 4 maçta topladığı 1 puanla sonuncu sıradayken Brugge ise 2 puanla 3. sırada yer alıyor.

Her iki takımın da gruptan çıkma iddiası bulunmuyor ve 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle bitmişti.





Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman hangi kanalda?

26 Kasım Salı günü saat 20:55'te başlayacak olan Galatasaray Club Brugge maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.





Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray'da çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Sezonu kapatan Luyindama, sakatlıktan dönmeye çalışan Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Florin Andone ve Radamel Falcao bu maçta kesin olarak forma giyemeyecek.

Adları UEFA'ya bildirilmeyen Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Martin Linnes, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir de bu maçta görev yapamayacak.

Bel ağrıları devam eden Muslera'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11 şöyle:

Muslera(Okan Kocuk), Marcao, Donk, Nagatomo, Mariano, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Belhanda Adem Büyük ve Feghouli

Galatasaray'ın kadrosunda ise altyapıdan 3 oyuncu bulunabilir: Atalay Babacan, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan





Galatasaray Avrupa'da yoluna nasıl devam eder?

Galatasaray, Brugge'a yenilmesi halinde UEFA Kupası'na gitme şansını da kaybedecek.

Maçı kazanmasına halinde son haftaya rakibinin 2 puan önünde girecek. Galatasaray son hafta PSG ile, Brugge ise Real Madrid'le oynayacak.

Maçın berabere bitmesi halinde ise Galatasaray son hafta PSG'den puan almaya çalışacak ve Brugge'un mağlubiyetini bekleyecek.