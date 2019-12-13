'Galatasaray çok zayıf bir takım'

Fransızbasını, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki son maçında Galatasaray’ı 5-0 yenen PSG’nin kolay bir galibiyet aldığını belirtirken, sarı kırmızılı takımın varlık gösteremediğini ifade etti.





L’EQUIPE: Mutlu son! PSG, Neymar ve Mbappe gibi yıldızlarıyla tarihinin en başarılı grup aşamasını tamamladı.

FRANCE FOOTBALL: 5 gol ve kusursuz bir akıl. Neymar geceyi aydınlattı ve Cavani’ye yaptığı jestle de imajını düzeltti.

LE FIGARO: Paris Saint-Germain çok kolay bir şekilde galibiyete ulaşırken maçın her anından büyük keyif aldı.

LE PARISIEN: Son derece zayıf bir Galatasaray karşısında PSG, tribündeki taraftarlarına nefis bir futbol gösterisi sundu.

OUEST FRANCE: Maçın fiyaskosu Türklerin oyun planıydı. Oynadıkları futbolla şimdi bulundukları konumdan daha iyisini hak etmediklerini gösterdiler.

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