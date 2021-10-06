Fanatik'teki habere göre Galatasaray, DeAndre Yedlin ile devre arasında yolları ayıracak. Geçtiğimiz transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden birine transfer olmaya çok yaklaşan Yedlin'in durumu son anda olumsuza dönmüştü. Oyuncuyla hala ilgilenen İngiliz kulüpleri olduğu öğrenildi. Yedlin de İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın Yedlin sonrası ilk hedefi ise yerli bir sağ bek. Sacha Boey ile rekabete girip yedek kalmayı dert etmeyecek genç bir oyuncu alınacak.