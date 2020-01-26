Galatasaray, Didier Drogba iddialarını yalanladı

Galatasaray'da Didier Drogba ya da Fatih Terim'in yerine bir başka teknik direktör aradığı konusundaki iddialar yalanlandı. Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır.

Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz"

Fatih Terim de attığı tweet'te "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" demiş ve istifa iddialarını boşa çıkarmıştı.



