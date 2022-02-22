Galatasaray Divan üyesinden çağrı: Gomis kötü penaltıcı, o atmamalı!

Mustafa Cengiz döneminde Galatasaray'da İletişim Direktörlüğü yapan Reşit Ömer Kükner, aynı zamanda Galatasaray Divan Üyesi.

Kükner, Göztepe maçı sonrası fikirlerini Twitter hesabından paylaştı. En dikkat çeken kısım ise Bafetimbi Gomis'in iki penaltı golüne rağmen kötü bir penaltıcı olduğunu söylemesiydi.

Kükner, "Galatasaray tarihinin en utanç verici 45 dk'sından sonra galibiyet gelmesi futbol mucizesidir ve Torrent bu takımın hocası değildir. Takımı tanımıyor, yanlış oyuncular çıkarıyor. İki gol atmasına rağmen yazayım, Gomis kötü penaltıcı. Ayrıca Pulgar'ı kim bulup getirdi, merak ediyorum" dedi.

Bafeetimbi Gomis daha önce de Galatasaray'da penaltı krizi yaşamıştı. Gol kralı olduğu sene Süper Kupa maçında ve ligde kritik penaltılar kaçıran Gomis, toplamda 4 penaltı kaçırarak eleştirilerin odağı olmuştu.