Basketbol Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi

Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi

Basketbol

Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni yenmeyi başardı.

06 Eylül 2020, Pazar 19:57 Son Güncelleme:
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu skorla turnuvada ikinciliği elde etti. Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın son maçında Anadolu Efes ile Dinipro karşılaşacak.

İlk ayağı bugün sona erecek turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

AA


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