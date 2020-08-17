Futbol Galatasaray, Elabdellaoui'yi transfer etti

Galatasaray, Elabdellaoui'yi transfer etti

Futbol

Galatasaray, Elabdellaoui'yi transfer etti

Galatasaray, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 18:55 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti, 2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti, 2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti."

AA-İHA


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