Futbol Galatasaray, Emre Akbaba ile sözleşme uzatacak mı?
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Galatasaray, Emre Akbaba ile sözleşme uzatacak mı?

Futbol

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden biri de Emre Akbaba. Hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da en formda olduğu dönemde ağır sakatlıklar yaşayan Emre, eski günlerine hala dönemedi. Bu nedenle yedek kulübesine mahkum olan ve hamle oyuncusuna konumuna düşen Emre Akbaba, Galatasaray'dan henüz yeni teklif almadı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 10:19 Son Güncelleme:
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Emre Akbaba, 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya transfer edilmişti. Sarı kırmızılı takımdaki 3. sezonunu geçiren Emre, şu anda 28 yaşında ve Galatasaray'da hamle oyuncusu olarak görev alıyor. Eski günlerine dönmeye çalışan Akbaba'nın henüz yeni sözleşme teklifi almaması kafaları karıştırıyor.

Maaşı 1 milyon 750 bin euro olan ve euro kurunu 5.3'e sabitlemeyi kabul eden Emre, Galatasaray'dan 9.2 milyon lira net para alıyor. Galatasaray, oyuncuya yeni sözleşme önerirse indirim talep edebilir.

Şu ana kadar yeni teklif yapılmasa da Belhanda'nın ayrılma ihtimalinin kuvvetli olması nedeniyle yeni sezonda Emre, Belhanda'nın yerine ilk 11'e monte edilebilir.

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Sabah gazetesindeki habere göre, performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre ayrılmayı da seçenek olarak düşünüyor ancak Galatasaray'dan yapılacak bir teklifi de mutlaka düşünecek. Galatasaray'da olmakta ve Fatih Terim'le çalışmaktan mutlu olan Emre, takım için daha önemli bir rolde bulunmayı amaçlıyor.

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