Galatasaray, Emre Akbaba ile sözleşme uzatacak mı?

Maaşı 1 milyon 750 bin euro olan ve euro kurunu 5.3'e sabitlemeyi kabul eden Emre, Galatasaray'dan 9.2 milyon lira net para alıyor. Galatasaray, oyuncuya yeni sözleşme önerirse indirim talep edebilir.

Şu ana kadar yeni teklif yapılmasa da Belhanda'nın ayrılma ihtimalinin kuvvetli olması nedeniyle yeni sezonda Emre, Belhanda'nın yerine ilk 11'e monte edilebilir.