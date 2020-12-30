Emre Akbaba, 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya transfer edilmişti. Sarı kırmızılı takımdaki 3. sezonunu geçiren Emre, şu anda 28 yaşında ve Galatasaray'da hamle oyuncusu olarak görev alıyor. Eski günlerine dönmeye çalışan Akbaba'nın henüz yeni sözleşme teklifi almaması kafaları karıştırıyor.
Futbol Galatasaray, Emre Akbaba ile sözleşme uzatacak mı?
Maaşı 1 milyon 750 bin euro olan ve euro kurunu 5.3'e sabitlemeyi kabul eden Emre, Galatasaray'dan 9.2 milyon lira net para alıyor. Galatasaray, oyuncuya yeni sözleşme önerirse indirim talep edebilir.
Şu ana kadar yeni teklif yapılmasa da Belhanda'nın ayrılma ihtimalinin kuvvetli olması nedeniyle yeni sezonda Emre, Belhanda'nın yerine ilk 11'e monte edilebilir.
Sabah gazetesindeki habere göre, performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre ayrılmayı da seçenek olarak düşünüyor ancak Galatasaray'dan yapılacak bir teklifi de mutlaka düşünecek. Galatasaray'da olmakta ve Fatih Terim'le çalışmaktan mutlu olan Emre, takım için daha önemli bir rolde bulunmayı amaçlıyor.
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