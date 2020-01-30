Galatasaray, Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalayacak

Galatasaray ve Emre Akbaba sözleşme tazeleyecek. Fanatik'teki habere göre önümüzdeki sezon mukavelesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray elini çabuk tutmak istiyor.

Hem iyi formuna ödül olması için hem de oyuncunun motivasyonunu sürdürmek için bu kararı alan yönetim, takımda maaş yükü oluşturan oyuncuları gönderdikten sonra Akbaba'ya yeni sözleşmeyi sunacak.

Eğer maaş yükü oluşturan oyuncularla yollar ayrılamazsa Emre Akbaba'yla ön protokol yapılacak ve resmi imza, bir sonraki bütçe dönemi olan yaz transfer dönemine kalacak.

Galatasaray, oyuncuya aynı ücretle 3 veya 4 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.