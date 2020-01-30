Galatasaray, Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray, 2020-2021 sezonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba'yla sözleşme uzatmak istiyor. Geçirdiği ağır sakatlığa rağmen büyük bir özveriyle hem beklenenden çabuk hem de çok formda dönen Emre Akbaba şu anda yıllık 1 milyon 750 bin euro kazanıyor.
30 Ocak 2020, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Emre Akbaba sözleşme tazeleyecek. Fanatik'teki habere göre önümüzdeki sezon mukavelesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray elini çabuk tutmak istiyor.
Hem iyi formuna ödül olması için hem de oyuncunun motivasyonunu sürdürmek için bu kararı alan yönetim, takımda maaş yükü oluşturan oyuncuları gönderdikten sonra Akbaba'ya yeni sözleşmeyi sunacak.
Eğer maaş yükü oluşturan oyuncularla yollar ayrılamazsa Emre Akbaba'yla ön protokol yapılacak ve resmi imza, bir sonraki bütçe dönemi olan yaz transfer dönemine kalacak.
Galatasaray, oyuncuya aynı ücretle 3 veya 4 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.
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