TFF 1. Lig ekibi Boluspor, 2001 doğumlu genç yıldızı Erkan Süer'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Erkan Süper, U21 Ligi'nde 34 maçta 19 gol, Elit Akademi Ligi U19'da ise 9 maçta 9 gol attı.

Boluspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.

Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz.

Boluspor Kulübü"

Erkan Süer kimdir?

2001 Tokat doğumlu olan Erkan Süer futbola Tokatspor altyapısında başladı ve 2014 yılında Gençlerbirliği altyapısına transfer oldu.

2015 yılında Boluspor altyapısına transfer edilen genç orta saha oyuncusu, burada profesyonel oldu ve A Takım'a çıktı.

Boluspor'da şimdiye dek 1 Türkiye Kupası, 2 de 1. Lig maçı olmak üzere 3 defa A Takım'da forma giyen Erkan Süer, toplamda 105 dakika görev yaptı. Genç oyuncu 10 numara mevkiinde oynuyor.