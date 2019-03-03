Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor...

03 Mart 2019, Pazar 18:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında

Galatasaray, ligin 24. haftasında Erzurumspor deplasmanında 3 puan peşinde...

ERZURUMSPOR: 0 GALATASARAY: 0

1.DK: Maçın hakemi Cüneyt Çakır ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad

GALATASARAY: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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