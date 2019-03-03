Galatasaray, Erzurumspor deplasmanından 1 puanla döndü

Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada puan kaybı yaşayarak zirve yarışında yara aldı. Sarı Kırmızılı ekip puanını 46 yaptı. Düşme potasında zorlu bir yarış veren Erzurumspor ise 1-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Dadaşlar da puanını 22 yaptı.

BB ERZURUMSPOR: 1 GALATASARAY: 1

Karşılaşmaya en az 4 dakika eklendi.

85.DK: (Oyuncu değişikliği) Erzurumspor'da Egemen Korkmaz yerini Moussa Kone'ye bıraktı.

76.DK: (Oyuncu değişikliği) Galatasaray'da Mitroglou yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

74.DK: SARI KART Galatasaray'da Emre Taşdemir, avantaja bırakılan pozisyonda Serkan Kurtuluş'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

69.DK: (Oyuncu değişikliği) Fatih Terim Selçuk İnan'ı kenara alırken oyuna dahil olan isim Diagne oldu.

56. DK: (Oyuncu değişikliği) Erzurumspor'da Emrah Başsan yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.

52.DK: GOL! Galatasaray Belhanda ile beraberlik golünü buldu.

46:DK: (Oyuncu değişikliği) Galatasaray'da Semih Kaya yerini Martin Linnes'e bıraktı.

45.DK: İkinci yarı başladı.

İlk yarı 1-0'lık BB Erzurumspor üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadeleye en az 4 uzatma dakikası eklendi.

34.DK: Sağ kanattan gelişen Galatasaray ortasında Semih'in ortasında Luyindama topa vurmak isterken İbrahim'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylılar penaltı beklerken hakem devam dedi.

18.DK: GOL! Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rashad ile 1-0 öne geçti.

12.DK: Galatasaray kalabalık geldi. Belhanda'nın şutunda savunmadan dönen topa Feghouli gelişine vurdu, yandan aut.

1.DK: Maçın hakemi Cüneyt Çakır ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad

GALATASARAY: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou