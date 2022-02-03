Futbol Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaştı

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaştı

Futbol

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

03 Şubat 2022, Perşembe 23:48 Son Güncelleme:
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Sarı kırmızılı kulüp, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya'nın sözleşme süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."


İSTANBUL, (DHA)

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