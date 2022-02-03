Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaştı
Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
03 Şubat 2022, Perşembe 23:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sarı kırmızılı kulüp, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya'nın sözleşme süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
İSTANBUL, (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN