Bir süredir ara verdikleri lige partnerlik sistemiyle geri dönüş yapan Galatasaray’da sular durulmuyor. Uzun süredir oyuncular ve takım koçunun Twitter üzerinden takımı şikayet ettiklerine şahit olmuştuk.

28 Aralık itibariyle Riot Games resmi bir açıklama yayınlayarak Galatasaray’ın bir sezonluğuna ligdeki slotunun dondurulduğunun ve ligin Kış Mevsimi’nde 9 takımla devam edeceğini duyurdu. Galatasaray Espor tüm ödemeleri eksiksiz yaparsa Yaz Mevsimi’nde yeniden yer alabilecek.

Erol Özmandıracı: Maaş problemi her takımda yaşanıyor

Daha önceki ödeme problemleri gündeme geldiğinde Galatasaray Espor’un yöneticisi Erol Özmandıracı, maaş probleminin neredeyse her takımda yaşandığını söyleyip sadece Galatasaray Espor oyuncularının organizasyonlarını karaladığını belirtmişti.