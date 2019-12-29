Galatasaray Espor, geciken maaş ödemeleri nedeniyle lig dışı kaldı
Riot Games, geciken oyuncu ve koç ödemelerini belirlenen tarihe kadar tamamlayamayan Galatasaray Espor’un lige katılım hakkının 2020 Kış Mevsimi’nde askıya alındığını duyurdu.
Bir süredir ara verdikleri lige partnerlik sistemiyle geri dönüş yapan Galatasaray’da sular durulmuyor. Uzun süredir oyuncular ve takım koçunun Twitter üzerinden takımı şikayet ettiklerine şahit olmuştuk.
28 Aralık itibariyle Riot Games resmi bir açıklama yayınlayarak Galatasaray’ın bir sezonluğuna ligdeki slotunun dondurulduğunun ve ligin Kış Mevsimi’nde 9 takımla devam edeceğini duyurdu. Galatasaray Espor tüm ödemeleri eksiksiz yaparsa Yaz Mevsimi’nde yeniden yer alabilecek.
Erol Özmandıracı: Maaş problemi her takımda yaşanıyor
Daha önceki ödeme problemleri gündeme geldiğinde Galatasaray Espor’un yöneticisi Erol Özmandıracı, maaş probleminin neredeyse her takımda yaşandığını söyleyip sadece Galatasaray Espor oyuncularının organizasyonlarını karaladığını belirtmişti.
https://twitter.com/LoLespor/status/1210820280043491329?s=20