Galatasaray Etebo ile kiralık olarak anlaşmak üzere

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Karo Etebo ile anlaştı. İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Orta saha arayışlarında sona ulaşan Galatasaray'da Nijeryalı orta saha imzaya çok yakın.

1.74 boyundaki oyuncu kariyerine ülkesinin Warri Wolves takımında başladı. daha sonra Portekiz'in Feirense takımına transfer oldu. İspanya'da 1 sene kiralık olarak Las Palmas formayı giyen Etebo, ardından 7.2 milyon euro'ya Stoke City'ye transfer oldu. 2018 yılından beri Stoke City forması giyen oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını Getafe'de kiralık olarak geçirmişti.