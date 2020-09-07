Galatasaray Etebo ile kiralık olarak anlaştı

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Karo Etebo ile anlaştı. İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Etebo bu akşam itibarıyla İstanbul'a geldi. Oyuncu, İstanbul'a aldığı uçak biletinin fotoğrafını da paylaşmıştı. Galatasaray oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

1.74 boyundaki oyuncu kariyerine ülkesinin Warri Wolves takımında başladı. daha sonra Portekiz'in Feirense takımına transfer oldu. İspanya'da 1 sene kiralık olarak Las Palmas formayı giyen Etebo, ardından 7.2 milyon euro'ya Stoke City'ye transfer oldu. 2018 yılından beri Stoke City forması giyen oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını Getafe'de kiralık olarak geçirmişti.



