Şampiyonluğun iki adayı Galatasaray ve Beşiktaş bu hafta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Sarı-Kırmızılar oldu.

93.DK: SARI KART! Köşe vuruşunun devamında gelişen ikili mücadelede topu almak isterken Onyekuru'nun ayağına basan Kagawa sarı kart gördü.

Karşılaşmaya en 7 uzatma dakikası eklendi.

82.DK: SARI KART! Taç atışı öncesi zaman geçiren ve kullanmadan topu bırakan Henry Onyekuru sarı kart gördü.

81.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Galatasaray'da Ryan Donk yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

79.DK: Dev maçta son 10 dakikaya Galatasaray'ın iki farklı üstünlüğüyle giriliyor. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip bitime üç hafta kala liderliği eline alacak.

57.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta Caner Erkin yerini Ricardo Quaresma'ya bıraktı.

54.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Gönül yerini Adriano'ya bıraktı.

Galatasaray: 2 Beşiktaş: 0

54.DK: GOL! Fernando ile Galatasaray farkı 2'e çıkardı

46.DK: İkinci yarı başladı.

Mücadelede ilk devre 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

45.DK: SARI KART! Nefes kesen maçta bir kart daha! Beşiktaş'ta itirazlar devam ederken Ljajic de sarı kart gördü.

45.DK: SARI KART! Beşiktaş'ta Gökhan Gönül itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

45.DK: Mücadeleye en az 4 dakika uzatma dakikası eklendi

Galatasaray: 1 Beşiktaş: 0

44.DK: GOL! Onyekuru ile Galatasaray öne geçiyor.

38.DK: SARI KART! Hava topu mücadelesinde eli, Diagne'nin yüzüne gelen Domagoj Vida sarı kart gördü.

37.DK: SARI KART! Beşiktaş'ta Caner Erkin kart gördü

26.DK: OFSAYT! Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası çaprazda topu alan Belhanda'nın yerden orta-şut karışımı vuruşuna kale önünde Diagne hareketlendi ancak dokunamadı. Doğrudan ağlara giden top sonrası kaleciyi etkileyen Diagne için bayrak kalktı.

19.DK: SARI KART! Jeremain Lens, kendi yarı alanının ilk metrelerinde Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

15.DK: Maçın başındaki Galatasaray baskısı yerini Beşiktaş'ın oyununa bırakıyor.

14.DK: Muslera maçın bu dakikalarında yerde kaldı. Oyun kısa süreliğine durdu.

5.DK: Muslera dışında tüm oyuncular neredeyse maçın başından beri Beşiktaş yarı alanında.

1.DK: Maç başladı

JOSEF SURAL ANILDI

Karşılaşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural anıldı. Müsabaka öncesinde Josef Sural için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da üzerinde "Başın sağ olsun Alanyaspor" ve "Josef Sural" yazılarının yer aldığı pankart açtı.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Atiba, Ljajic, Burak



