Galatasaray evinde Beşiktaş'ı mağlup etti
Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44’üncü dakikada Onyekuru ve 55’inci dakikada Fernando kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 63’e yükselterek, Medipol Başakşehir ile puanını eşitledi ve averaj fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 59 puanla 3’üncü sırada kaldı
Şampiyonluğun iki adayı Galatasaray ve Beşiktaş bu hafta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Sarı-Kırmızılar oldu.
93.DK: SARI KART! Köşe vuruşunun devamında gelişen ikili mücadelede topu almak isterken Onyekuru'nun ayağına basan Kagawa sarı kart gördü.
Karşılaşmaya en 7 uzatma dakikası eklendi.
82.DK: SARI KART! Taç atışı öncesi zaman geçiren ve kullanmadan topu bırakan Henry Onyekuru sarı kart gördü.
81.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Galatasaray'da Ryan Donk yerini Selçuk İnan'a bıraktı.
79.DK: Dev maçta son 10 dakikaya Galatasaray'ın iki farklı üstünlüğüyle giriliyor. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip bitime üç hafta kala liderliği eline alacak.
57.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta Caner Erkin yerini Ricardo Quaresma'ya bıraktı.
54.DK: OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Gönül yerini Adriano'ya bıraktı.
Galatasaray: 2 Beşiktaş: 0
54.DK: GOL! Fernando ile Galatasaray farkı 2'e çıkardı
46.DK: İkinci yarı başladı.
Mücadelede ilk devre 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.
45.DK: SARI KART! Nefes kesen maçta bir kart daha! Beşiktaş'ta itirazlar devam ederken Ljajic de sarı kart gördü.
45.DK: SARI KART! Beşiktaş'ta Gökhan Gönül itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
45.DK: Mücadeleye en az 4 dakika uzatma dakikası eklendi
Galatasaray: 1 Beşiktaş: 0
44.DK: GOL! Onyekuru ile Galatasaray öne geçiyor.
38.DK: SARI KART! Hava topu mücadelesinde eli, Diagne'nin yüzüne gelen Domagoj Vida sarı kart gördü.
37.DK: SARI KART! Beşiktaş'ta Caner Erkin kart gördü
26.DK: OFSAYT! Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası çaprazda topu alan Belhanda'nın yerden orta-şut karışımı vuruşuna kale önünde Diagne hareketlendi ancak dokunamadı. Doğrudan ağlara giden top sonrası kaleciyi etkileyen Diagne için bayrak kalktı.
19.DK: SARI KART! Jeremain Lens, kendi yarı alanının ilk metrelerinde Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
15.DK: Maçın başındaki Galatasaray baskısı yerini Beşiktaş'ın oyununa bırakıyor.
14.DK: Muslera maçın bu dakikalarında yerde kaldı. Oyun kısa süreliğine durdu.
5.DK: Muslera dışında tüm oyuncular neredeyse maçın başından beri Beşiktaş yarı alanında.
1.DK: Maç başladı
JOSEF SURAL ANILDI
Karşılaşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural anıldı. Müsabaka öncesinde Josef Sural için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da üzerinde "Başın sağ olsun Alanyaspor" ve "Josef Sural" yazılarının yer aldığı pankart açtı.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Atiba, Ljajic, Burak