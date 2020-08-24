Galatasaray-Eyüpspor maçı corona virüs nedeniyle iptal oldu

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı ilk özel maç olan Eyüpspor karşılaşması son anda iptal oldu. Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mücadele öncesi yapılan testlerin sonucunda bir oyuncuda pozitif sonuç çıkması nedeniyle hazırlık mücadelesi iptal oldu.

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