Galatasaray-Eyüpspor maçı corona virüs nedeniyle iptal oldu
Galatasaray ile Eyüpspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Ancak Eyüpspor'da bir oyuncuda corona virüs tespit edilmesi nedeniyle maç iptal edildi.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı ilk özel maç olan Eyüpspor karşılaşması son anda iptal oldu. Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mücadele öncesi yapılan testlerin sonucunda bir oyuncuda pozitif sonuç çıkması nedeniyle hazırlık mücadelesi iptal oldu.
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