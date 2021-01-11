Galatasaray, Falcao'dan Inter Miami'ye gitmesini bekliyor. Olası bir teklif durumunda Radamel Falcao'dan kolaylık bekleyen Galatasaray, maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu konuda Falcao'dan da kolaylık bekleyen yönetim, sakatlıkları nedeniyle kulübe hiçbir faydası dokunmayan oyuncunun anlayış göstereceğini bekliyor.
Herhangi bir bonservis beklentisi zaten olmayan Galatasaray, sezon sonuna kadar büyük kısmını Inter Miami'nin ödemesi kaydıyla Falcao'nun maaşının bir kısmını üstlenmeyi de kabul edecek.