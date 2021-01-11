Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından Falcao için "Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. İspanya'da tedavi görmesi için izin verdim. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır" demişti.







