Futbol Galatasaray, Falcao'dan kolaylık bekliyor

Galatasaray, Falcao'dan kolaylık bekliyor

Futbol

Sakatlıkları nedeniyle kendisinden umutlar kesilen Falcao için Fatih Terim'den açıklama gelmişti. Terim, oyuncunun değerinin düşmemesi amacıyla "Dönerse forma onundur. Bizim kıymetli oyuncularımızdan biri. Çok karakterli ve iyi bir insan" diyerek Falcao'yu yüceltmişti. Yönetim, ABD'den Inter Miami'nin ilgilendiği Falcao'dan teklifi kabul ederek gitmesini bekliyor.

11 Ocak 2021, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Falcao'dan Inter Miami'ye gitmesini bekliyor. Olası bir teklif durumunda Radamel Falcao'dan kolaylık bekleyen Galatasaray, maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu konuda Falcao'dan da kolaylık bekleyen yönetim, sakatlıkları nedeniyle kulübe hiçbir faydası dokunmayan oyuncunun anlayış göstereceğini bekliyor.

Herhangi bir bonservis beklentisi zaten olmayan Galatasaray, sezon sonuna kadar büyük kısmını Inter Miami'nin ödemesi kaydıyla Falcao'nun maaşının bir kısmını üstlenmeyi de kabul edecek.

Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından Falcao için "Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. İspanya'da tedavi görmesi için izin verdim. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır" demişti.



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