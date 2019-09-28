Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 125. randevularına hazırlanıyor. Önceki 124 maçta Fenerbahçe'nin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iç sahadaki son altı derbide yenilmeyen ve son iki maçını kazanan Galatasaray, 2014 yılından bu yana evinde art arda üç derbi galibiyeti görmedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de bu akşamyapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Sarı kırmızılılar Fatih Terim'e güveniyor! Galatasaray'a geri dönüş hikayesini hatırlıyoruz;

Terim ve iki yardımcısı derbide de yok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de tribünde yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza alan ve cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımın başında yer alamamıştı. Fenerbahçe maçında da tribünde bulunacak Terim, cezasını derbi maçıyla tamamlayacak.

Terim'in yanı sıra İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında rakip taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza alan yardımcı antrenör Ümit Davala'nın cezası da Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak. Geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında 8 maç men cezası alan yardımcı antrenör Hasan Şaş da yarınki mücadelede tribünde yer alacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçta geçen haftalarda olduğu gibi yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında bulunacak.

12 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Galatasaray'da 12 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez oynamak için forma bekleyecek.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon transfer ettiği Adem Büyük, Emre Mor, Florin Andone, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Radamel Falcao, Ryan Babel ve Steven Nzonzi, sarı-lacivertli rakiplerine karşı ilk kez oynamanın heyecanını yaşayacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı ise görev alması halinde eski takımına karşı ilk kez oynayacak.

Geçen sezon devre arasında transfer edilen fakat cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev alamayan Cristian Luyindama ile Marcao da ilk derbide oynamak için forma bekleyecek.

Emre Akbaba'nın sakatlığı sürüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Emre Akbaba, derbi mücadelesinde forma giyemeyecek. Koşulara başlayan Emre, geçen sezonki Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı.

Ömer Bayram sınırda

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Ömer Bayram, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Ömer, Fenerbahçe mücadelesinde de aynı durumla karşılaşırsa 7. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i: Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Ömer Bayram), Seri, Nzonzi, Feghouli, Belhanda (Lemina), Babel, Falcao muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Spor Arena'da bu sayfadan canlı anlatımla takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Kanarya'nın orta sahadaki kozu Luiz Gustavo'nun Marsilya'daki en özel anları;

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Garry Rodrigues ile Victor Mosesin oynaması beklenmezken Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Islanımn yedek soyunması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Garry Rodrigues, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Rodriguesin yanı sıra çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Victor Mosesin de görev alması beklenmiyor. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanalın Hasan Ali Kaldırım ile Mauricio Islayı yedek soyundurması ve karşılaşmanın durumuna göre görev vermesi bekleniyor.

Tolga Ciğerci eski takımına karşı forma giyecek

Fenerbahçede Tolga Ciğerci, Galatasaraya karşı forma giyecek. Yanalın görev vermesi durumunda eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.

Fenerbahçe 5 senedir yenilmiyor

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarında 5 senedir yenilmedi. Ligde en son 2014-15 sezonunun 6ncı haftasında Sneijdirin bulduğu goller ile 2-1 mağlup olan Fenerbahçe sonraki sezonlarda sarı-kırmızılı ekibe hiç yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaraya karşı 2015-16 sezonunda 0-0 berabere, 2016-17 sezonunda 1-0 galip, 2017-18 sezonunda 0-0 berabere, 2018-19 sezonunda ise 2-2 berabere kalarak, Türk Telekom Stadında mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Galatasaray derbisinde şu 11’e çıkması bekleniyor: Altay - Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz, Max Kruse, Vedat Muric

Ligde 125. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

11 maçtır derbi galibiyeti yok

Süper Lig'de 11 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen Fenerbahçe'nin, son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti.

Deplasmanda oynadığı son beş derbide kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe, aynı sayıda golü bundan önceki 15 dış saha maçında yemişti. Süper Lig'de evinde 38 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig maçlarında atılan son 15 golün 12'si ikinci yarılarda, bu gollerin altısı ise 80. dakikadan sonra geldi.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken, en fazla net gol pozisyonuna giren, rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan, topa en fazla sahip olan ve en yüksek pas isabet yüzdesine sahip olan takım konumunda. Bu sezon beş haftada sekiz puan toplayan Galatasaray, ilk beş haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü lig başlangıcını egale etti. Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile teknik direktör olarak karşılaştığı 25 maçta beş galibiyet elde edebildi. Fenerbahçe'ye karşı son lig galibiyetini Aralık 2012'de alan Terim'in, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Fenerbahçe.

Ersun Yanal, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak sahaya çıktığı son 11 maçın sadece birinde mağlup oldu ve son beş karşılaşmada sadece bir kez puan kaybetti. Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isim olan Vedat Muriqi, 2019 senesinde Süper Lig'de Papiss Cisse'nin ardından en fazla gol atan oyuncu konumunda. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir oyuncu Max Kruse'den daha fazla asist yapamadı. Galatasaray formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında üç asist yapan Ömer Bayram, aynı sayıda gol pasını daha önceki 23 karşılaşmada verebilmişti. Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde birden fazla gole katkı yapan üç oyuncudan biri Ömer Bayram.

HÜRRİYET