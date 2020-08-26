Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak
Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.
26 Ağustos 2020, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü açıklandı. TFF'nin aldığı karara göre 3. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.
TFF, ekim ayından itibaren statlara %30 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.
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