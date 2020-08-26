Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü açıklandı. TFF'nin aldığı karara göre 3. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

TFF, ekim ayından itibaren statlara %30 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.







