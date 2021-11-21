Futbol Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde arbede çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde arbede çıktı

Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde arbede çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 33. dakikasında Sarı Lacivertli ekip kaptanı Mesut Özil'in sol çizgide armayı göstermesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı ve iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Olayların yatışması sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler, Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, Fenerbahçe'den ise Berke Özer ile Mert Hakan Yandaş'a sarı kart gösterdi.

21 Kasım 2021, Pazar 21:52 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında tansiyon yükseldi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Nef Stadı'ndaki Galatasaraylı taraftarlar, Mesut Özil'e tepki gösterdi. Özil'in sol çizgide armayı göstermesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı ve iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın Cicaldau'yu sert bir şekilde ittirmesi sonrası çılgına dönen Fernando Muslera, kalesinden hızlıca çıktı ve olayların olduğu yere geldi ve Mert Hakan'a tepki gösterdi.

Uruguaylı eldivenin bu hamlesi sonrası Marcao, Berke Özer ve Mert Hakan arasında gerilim çıktı.

(Fanatik)

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