Galatasaray Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Bu pazar akşamı 19.00'da başlayacak derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. VAR hakemi ise maç günü açıklanacak.

Halil Umut Meler derbi karnesi

Meler bu sezon Süper Lig'de 7, Şampiyonlar Ligi'nde 1, Avrupa Ligi'nde ise 1 maç yönetti. 7 Süper Lig maçından 2'si ise Fenerbahçe'nin Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarıydı.

35 yaşındaki hakemin kariyerinde daha önce 3 İstanbul derbisi bulunuyor.

Meler, 2020 Şubat ayındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetmişti. Galatasaray 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de kazanmış ve sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Deniz Türüç, Galatasaray'da ise Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

Meler aynı sezonun 33. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da görev aldı. Beşiktaş maçı 2-0 kazandı. Maçta Vedat Muriç kırmızı kart görmüştü.

Meler geçtiğimiz sezon ise 31. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetti. Maç 1-1 bitti.

13'üncü haftanın diğer hakemlerinden bazıları ise şöyle: