Futbol Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık

Futbol

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

23 Eylül 2020, Çarşamba 13:55 Son Güncelleme:
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Haftanın görev alan hakemleri şöyle: 

25 Eylül Cuma 

20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi 

13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

27 Eylül Pazar 

13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)   

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

28 Eylül Pazartesi 

20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

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