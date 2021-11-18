Futbol Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

18 Kasım 2021, Perşembe 18:12 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

AA

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