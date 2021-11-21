Futbol Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri ve bilgiler

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri ve bilgiler

Futbol

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri ve bilgiler

NEF Stadyumu bu akşam dev bir maça sahne olacak. 19.00'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın hocalarının çıkaracağı 11'ler ve dizilişler merakla bekleniyor. İşte muhtemel kadrolar...

21 Kasım 2021, Pazar 14:06 Son Güncelleme:
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Maç bilgileri

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam 19.00'da NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Maçın tüm biletleri satıldı ve 52 bin 280 kişinin stadyumda olması bekleniyor. Maçta misafir takım taraftarı bulunamayacak.

İlk 11'ler

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil, Mohamed

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, (Rossi) İrfan Can, Berisha

Eksikler

Fenerbahçe'de Altay, Valencia ve Gustavo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Arda ve Sacha Boey sakat.

İstatistikler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 10 maçta 2'şer galibiyet ve 6 beraberlik alındı. Son 6 maçın 5'i ise berabere bitti.

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