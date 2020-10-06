Galatasaray, TFF'ye gönderdiği oyuncu listesinde sakatlığı bulunan Fernando Muslera'ya da yer verdi. Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada, "Muslera'nın ocak ayından önce dönme ihtimalini düşünerek kadroda yer vermek istiyoruz. Tabii ocaktan önce dönebilir mi? İnşallah" demişti.

Sağlık ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından Muslera'nın dönüşünün ligin ikinci yarısını bulacağı anlaşılsa da, Galatasaray her ihtimale karşın Uruguaylı yıldızın adını TFF'ye bildirdi.