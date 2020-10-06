Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı
Geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Fernando Muslera, bu sezonun da büyük bölümünü kaçıracak. İyileşme süreci devam eden Muslera'nın lisansı askıya alındı iddiası vardı ancak bu sabah saatlerinde TFF'nin resmi sitesinde tecrübeli kalecinin isiminin yazıldığı görüldü. Galatasaray, Muslera'nın lisansını çıkarttı.
06 Ekim 2020, Salı 10:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray, TFF'ye gönderdiği oyuncu listesinde sakatlığı bulunan Fernando Muslera'ya da yer verdi. Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada, "Muslera'nın ocak ayından önce dönme ihtimalini düşünerek kadroda yer vermek istiyoruz. Tabii ocaktan önce dönebilir mi? İnşallah" demişti.
Sağlık ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından Muslera'nın dönüşünün ligin ikinci yarısını bulacağı anlaşılsa da, Galatasaray her ihtimale karşın Uruguaylı yıldızın adını TFF'ye bildirdi.
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