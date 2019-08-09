Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Peki, Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray maçı ile ilgili detaylar…