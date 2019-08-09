Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Peki, Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray maçı ile ilgili detaylar…
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile hazırlık maçına çıkacak. Peki, Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray’ın maç programı…
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00’de başlayacak.
Galatasaray, müsabaka öncesi Bologna kentine hareket ettikten sonra kara yoluyla Floransa’ya geçecek.
Galatasaray’ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.