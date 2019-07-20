Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya'nın ACF Fiorentina takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

İtalya'nın köklü takımlarından Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geride kalan sezonu 41 puanla 16. sırada bitirerek ligde kalmayı başardı.

İtalya Serie A'da 2018-2019 sezonunu 41 puanla 16. sırada bitiren Fiorentina ligin son dört haftasında mağlup olmasına karşın kümede kalmayı başardı. İtalya Kupası'nda da yarı finale kadar gelmesine rağmen son dörtte Atalanta'ya elenen Fiorentina bulunduğu iki kulvarda da hayal kırıklığı yaşadığı bir sezonu geride bıraktı.

Haziran 2019'da yeni sahibi Rocco Commisso'ya 160 milyon Euro karşılığında satılan Fiorentina'da Della Valle ailesinin 17 yıllık sahipliği sonrası yeni bir dönem başlıyor. Beklentilerin hayli altında geçen 2018-2019'a karşın Fiorentina ekibin başında gelecek sezon da Vincenzo Montella bulunacak.

TERİM İÇİN ANLAMLI MAÇ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce çalıştırdığı Fiorentina'ya rakip olacak.

Sarı-kırmızılı ekip ile 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmasının ardından Fiorentina'nın başına geçerek yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Terim, bir kez daha İtalya temsilcisinin taraftarı önüne çıkacak.

Galatasaray ile Fiorentina daha önce 8 Ağustos 2012'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazanmıştı.



