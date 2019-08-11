Galatasaray Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Futbolseverler Galatasaray Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Galatasaray maçı ile ilgili detaylar…
Galatasaray, İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray’ın maç programı…
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele, bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak ve Smart Spor kanalında canlı yayınlanacak.
Galatasaray’ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.