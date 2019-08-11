Galatasaray Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. Futbolseverler Galatasaray Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Galatasaray maçı ile ilgili detaylar…