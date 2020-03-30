Brighton'dan sezon başında Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray kararını verdi.

Sezonun ilk bölümünde ağır bir sakatlık yaşayan Rumen golcü, kalan bölümde form tutarak takıma katkı sağlama peşindeydi. Fakat liglere verilen arayla birlikte bu şansını yitirdi. Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Andone'ye veda edeceği ve golcü oyuncunun Brighton'a döneceği vurgulandı.

Andone'in ayrılığı sonrası ise Mbaye Diagne'ye yeşil ışık yandı. Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne, yabancı kontenjanında yer açılmasıyla Galatasaray'a yeniden dönecek.

Florin Andone, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol kaydetti.

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