Futbol Galatasaray galibiyeti sonrası Trabzon'da büyük coşku

Galatasaray galibiyeti sonrası Trabzon'da büyük coşku

Futbol

Galatasaray galibiyeti sonrası Trabzon'da büyük coşku

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

23 Ocak 2022, Pazar 22:46 Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu taraftarlar galibiyetin ardından meydan ve sokaklara akın etti. Bordo-mavili taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu.

Bazı taraftarlar araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar hep bir ağızdan 'bu sene sensin şampiyon' sloganları attı.  

GÜMÜŞHANE'DE DE KUTLAMA YAPILDI 

Galatasaray-Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından Gümüşhane'de de bordo mavili taraftarlar sokağa döküldü. Meşaleler yakan taraftarlar, sloganlar atarak galibiyeti kutladı.

Fatih TURAN-Sinan UÇAR/TRABZON, (DHA)

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