Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki gole Beşiktaş'tan tepki: Adalet herkese lazım!
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçında Morutan'ın attığı gol üzerinden tepki gösterdi.
31 Ekim 2021, Pazar 21:25 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor'a konuk olduğu maçta Mehmet Topal'ın kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken siyah beyazlıların tepkisini çekmişti.
Hakem Cüneyt Çakır, Topal'ın golünde Hataysporlu kalecinin önünde yer alan Beşiktaşlı futbolcunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle siyah beyazlıların golünü iptal ederken pozisyon çok konuşulmuştu.
Beşiktaş, bugün oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçında Morutan'ın kaydettiği golü resmi sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösterdi.
Siyah beyazlılardan yapılan paylaşımda "Adalet herkese lazım" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/Besiktas/status/1454867734148362251
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