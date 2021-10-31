Futbol Galatasaray Gaziantep FK maçının 11'ini netleştiriyor

Galatasaray Gaziantep FK maçının 11'ini netleştiriyor

Futbol

Galatasaray Gaziantep FK maçının 11'ini netleştiriyor

Galatasaray bu akşam kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kaybettiği haftada mutlaka kazanmak isteyen Galatasaray, 19.00'da Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

31 Ekim 2021, Pazar 16:27 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey bu maçta da forma giyemeyecek. Fatih Terim'in çıkarması beklenen muhtemel 11 ise şöyle:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer (Aanholt), Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil


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