Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey bu maçta da forma giyemeyecek. Fatih Terim'in çıkarması beklenen muhtemel 11 ise şöyle:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer (Aanholt), Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil



