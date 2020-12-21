Galatasaray, Göztepe karşısına farklı bir kadroyla çıkacak

Galatasaray asıl sorun ise forvet hattındaki hareketsizlik. Diagne her ne kadar goller atsa da istenen ileri uç performansını ortaya koyamıyor. Diagne'ye yakın oynayan Emre Akbaba ve Emre Kılınç da yine performansı yetersiz isimler olarak dikkat çekiyor. Falcao ise zaten 2 aya yakın süredir topa dokunmadı ve sahada olsa da yaralara ilaç olamıyor.

Terim, hücumda mecburen Diagne'yi oynatacak ve çevresine Feghouli-Belhanda-Arda üçlüsünü dizmeyi planlıyor.