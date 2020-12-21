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Galatasaray, Göztepe karşısına farklı bir kadroyla çıkacak

Futbol

Fatih Terim, Karagümrük maçındaki kötü oyun ve mağlubiyet nedeniyle Göztepe maçında kadroya müdahaleler yapacak. Defansta uyumsuz, hücumda ise kısır bir görüntü veren Galatasaray'da Fatih Terim, bu sorunları rotasyonla çözemeye çalışacak.

21 Aralık 2020, Pazartesi 11:36 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Karagümrük maçında sadece 1 isabetli şut çekebilmiş ve onu da 90+6'daki penaltı ile yapabilmişti. Maç boyu hücumda hiçbir varlık gösteremeyen sarı kırmızılı hücumculardan en az 2'sinin değişmesi bekleniyor.


Emre Akbaba yerini Belhanda'ya, Oğulcan Çağlayan ise yerini Ömer Bayram ya da Etebo'ya bırakacak. Oğulcan'ın görev yaptığı sağ kanat, son maçlarda orta sahada oynayan Feghouli'ye teslim edilecek. Orta saha ise Taylan-Etebo-Belhanda ya da Taylan-Ömer-Belhanda'dan oluşacak.

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Galatasaray ayrıca defansta da değişikliğe gidiyor. Saracchi sakatlıktan sonra çok formsuz döndü ve Göztepe maçında ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Terim, Karagümrük maçında Saracchi'yi çıkarıp Ömer Bayram'ı oyuna almıştı ancak Ömer, sol bekte istenen performansı veremedi.


Bu nedenle Emre Taşdemir ya da Linnes ikilisinden biri Göztepe karşısında sol beke geçecek.

Cezalı olan Marcao'nun yerine ise Luyindama mecburen oynayacak. Sağ beke ise Omar'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray asıl sorun ise forvet hattındaki hareketsizlik. Diagne her ne kadar goller atsa da istenen ileri uç performansını ortaya koyamıyor. Diagne'ye yakın oynayan Emre Akbaba ve Emre Kılınç da yine performansı yetersiz isimler olarak dikkat çekiyor. Falcao ise zaten 2 aya yakın süredir topa dokunmadı ve sahada olsa da yaralara ilaç olamıyor.

Terim, hücumda mecburen Diagne'yi oynatacak ve çevresine Feghouli-Belhanda-Arda üçlüsünü dizmeyi planlıyor.

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