Galatasaray GSStore mağazalarını geçici olarak kapattı

Corona virüs salgını için alınan önlemlere bir yenisi eklendi.

Galatasaray da bugün aldığı kararla lisanslı ürünlerinin satışını yaptığı GS Store mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Ünlü giyim markalarının birçoğu da mağazalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Salgını önleme amacıyla Galatasaray, lisanslı ürünlerini bir süre için sadece online olarak satacak.

GS Store'dan alınan kararla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore’a gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz."