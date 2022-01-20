Futbol Galatasaray Gustavo Assunçao ile yolları ayırıyor

Galatasaray Gustavo Assunçao ile yolları ayırıyor

Futbol

Galatasaray Gustavo Assunçao ile yolları ayırıyor

Galatasaray'da Gustavo Assunçao için sözleşme fesih kararı alındı. Portekizli oyuncu Famalicao'ya geri dönecek.

20 Ocak 2022, Perşembe 14:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Assunçao'nun bileti kesildi. Fatih Terim'in bir iki kez deneyip memnun kalmadığı ve bir daha forma şansı vermediği oyuncu için Torrent'in kararı bekleniyordu.

İspanyol hoca da benzer bir karar vererek Assunçao ile yolların ayrılabileceğini bildirdi.

Genç oyuncu Famalicao'ya geri dönecek.

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