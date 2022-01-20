Galatasaray Gustavo Assunçao ile yolları ayırıyor

Galatasaray'da Assunçao'nun bileti kesildi. Fatih Terim'in bir iki kez deneyip memnun kalmadığı ve bir daha forma şansı vermediği oyuncu için Torrent'in kararı bekleniyordu.

İspanyol hoca da benzer bir karar vererek Assunçao ile yolların ayrılabileceğini bildirdi.

Genç oyuncu Famalicao'ya geri dönecek.