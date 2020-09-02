Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Azerbaycan’ın Neftçi Bakü takımı ile eşleşen Galatasaray takımdaki durumu gözlemlemek istiyor. Bu kapsamda yeni bir mücadeleye çıkacak olan Hatayspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, iki günlük iznin ardından İstanbul'da yaptığı idmanla çalışmalara başladı.

Kulübün açıklamasına göre takım 2 günlük iznin ardından Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Hatayspor maçı 3 Eylül Perşembe günü oynanacak. Hazırlık maçı 3 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadyum'unda saat 17.00'de oynanacak.

Galatasaray ile Hatayspor arasındaki maç D-Smart Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

Hazırlık maçı takvimi

Galatasaray Spor Kulübün resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı.

3 Eylül

17.00 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom Arena)

5 Eylül

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)



