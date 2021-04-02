Galatasaray- Hatayspor maçının hakemi değişti

TFF, geçtiğimiz günlerde, "İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" şeklinde bir açıklama yayınladı.

Öte yandan Sivasspor - Trabzonspor yardımcı hakem Deniz Caner Özaral'ın yerine Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.



