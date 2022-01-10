Galatasaray hocasını çabuk buldu

A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent oldu. Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını uzun süre yapan Torrent, daha sonra bu görevinden ayrılarak önce ABD'de sonra Brezilya'da teknik direktör olarak çalıştı.

Torrent, ekibiyle beraber İstanbul'a gelip Galatasaray'ın başına geçecek.

İspanyol hoca 59 yaşında.

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen, son olarak 2020'de Brezilya ekibi Flamengo'da 4 ay teknik direktörlük görevi yapan Torrent, büyük bir sürpriz olmazsa Galatasaray'ın başına geçecek. Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün özellikle istediği 59 yaşındaki İspanyol teknik adamın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından bu konuda resmi adımlar atılacağı öğrenildi.







