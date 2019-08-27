Skora etkisi





Galatasaray formasıyla şimdiye dek 56'sı Süper Lig olmak üzere 72 maçta görev yapan Younes Belhanda'nın en çok eleştirilen yönü skor yapamaması. Galatasaray kariyerinde 8 gol 20 asistlik performans sergileyen Belhanda, yeterince gol atamadığı gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor.





Varlığı-yokluğu





Galatasaray, Belhanda'nın oynadığı 56 lig maçında 38 galibiyet aldı. Sakatlık ve ceza nedeniyle oynayamadığı 15 maçta ise Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyet sayısı sadece 6.





Galatasaray'ın FFP kaynaklı transfer bütçesi açığı sebebiyle Faslı yıldızın adı transfer döneminde sık sık dedikodulara karışmıştı. Özellikle Arap Yarımadası'nda önemli bir piyasası olan Belhanda'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.