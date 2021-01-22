Futbol Galatasaray ile anlaşan Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde

Galatasaray ile anlaşan Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde

Futbol

Galatasaray ile anlaşan Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde

Galatasaray ile transfer masasına oturan geç yetenek Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesindeki bir madde dikkat çekti.

22 Ocak 2021, Cuma 09:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray , Ümit Milli Takım forması da giyen genç yetenek Halil Dervişoğlu ’nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

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Cim-Bom futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi. Galatasaray, Gençlerbirliği maçını da Türk Telekom Stadı’nda izleyen Halil’in babası Muzaffer Dervişoğlu ile dün masaya oturdu ve anlaşma sağlandı. Halil’in de bugün Hollanda’dan gelmesi bekleniyor. Brentford, Sparta Rotterdam’dan Halil’i 3 milyon euroya alırken, genç futbolcuyu geçen yıl Twente’ye kiralamıştı.


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