Galatasaray ile Real Madrid tarihte 9. kez karşılaşıyor
Yine bir Real Madrid-Galatasaray maçı geldi çattı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bu akşam İspanyol devi Real Madrid, Santiago Barnebeu'da temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, dünya devi Real Madrid'le daha önce 8 kez karşılaştı. Peki hangi maçlardı bunlar?
İlk randevu
İki dev kulüp tarihte ilk defa 2000 yılında karşılaştı.
25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa finalinde Fransa'daki Stade Louis-II Stadyumu'nda karşılaşan Real Madrid ve Galatasaray, 90 dakikayı 1-1 berabere bitirmişti.
Jardel ve Raul'un karşılıklı penaltı golleriyle uzatmaya giden maçın 102. dakikasında Jardel'in meşhur sağ ayak içiyle attığ o gol, Galatasaray'a UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından Avrupa Süper Kupa şampiyonluğunu da getirmişti. Türkiye'ye futbol tarihindeki 2. ve son Avrupa kupasını getiren o maçın üzerinden tam 19 yıl geçti.
Real Madrid, Galatasaray için hazır
Diğer karşılaşmalar
İki ekip arasındaki diğer maçlar ise şöyle:
2000-2001 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı:
1. maç: Galatasaray 3-2 Real Madrid
2. maç Real Madrid 3-0 Galatasaray
Real Madrid'in Galatasaray'a attığı goller
2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı:
1. maç Real Madrid 3-0 Galatasaray
2. maç Galatasaray 3-2 Real Madrid
2001 ve 2013 yıllarındaki maçların aynı skorlarla bitmesi hoş bir rastlantıydı.
2013-2014 sezonu Şampiyonlar Ligi B grubu:
Galatasaray 1-6 Real Madrid
Real Madrid 4-1 Galatasaray
2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi A grubu:
Galatasaray 0-1 Real Madrid
İki takımın son karşılaştığı maç olan 2018-2019 sezonu Şampiyonlar Ligi A grubu maçı, 22 Ekim'de oynanmış ve Real Madrid, Toni Kroos'un golüyle maçı 1-0 kazanmıştı. - posta.com.tr
Son oynanan Galatasaray-Real Madrid maçının özeti