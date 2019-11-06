Galatasaray ile Real Madrid tarihte 9. kez karşılaşıyor Yine bir Real Madrid-Galatasaray maçı geldi çattı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bu akşam İspanyol devi Real Madrid, Santiago Barnebeu'da temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, dünya devi Real Madrid'le daha önce 8 kez karşılaştı. Peki hangi maçlardı bunlar?