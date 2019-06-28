Galatasaray ilkokul ve ortaokul kura sonuçları açıklandı mı?

Galatasaray ilkokul ve ortaokul kura sonuçları açıklandı mı? Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Galatasaray İlkokulu her yıl kura ile 50 öğrenci alıyor. 66-84 aylık arası adaylar başvurularını 17-296 Haziran tarihleri arasında yaptılar. Bugün ise kura çekildi. Şimdi adaylar kura sonuçlarını merak ediyor.