Galatasaray ilkokul ve ortaokul kura sonuçları açıklandı mı?
Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Galatasaray İlkokulu her yıl kura ile 50 öğrenci alıyor. 66-84 aylık arası adaylar başvurularını 17-296 Haziran tarihleri arasında yaptılar. Bugün ise kura çekildi. Şimdi adaylar kura sonuçlarını merak ediyor.
T.C. Galatasaray Üniversitesi Galatasaray İlköğretim (İlkokul & Ortaokul) bu yıl yine kura ile 50 öğrenci olıyor. Başvurular yapıldı şimdi gözler sonuçlarda. Kura çekilişi bugün 10.30'da gerçekleşirken öğrenciler ve veliler "Kura sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
GALATASARAY İLKOKULU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Başvuruların ardından kura, 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 10.00'da, Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle çekildi. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlendi. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesine Habertürk ulaştı. Kura sonuçları aynı zamanda bugün www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayımlanacak.