Galatasaray, İrfan Can transferinde mutlu sona yakın

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında gerçekleşen son görüşme de olumlu geçti. Tarafların şu sıralarda ödeme takvimi üzerinde pazarlıklar yaptığı belirtiliyor.

Ayrıca hem Galatasaray'ın devre arasında Finansal Fair-Play bütçe sorunu yaşamaması hem de Başakşehir'in bir sonraki satıştan Gençlerbirliği'ne verilecek payı mümkün olduğu kadar düşürebilmek adına çalışmalar sürüyor.

Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, İrfan Can'ın en geç bir hafta içerisinde Galatasaray'ı resmi imza atacağını belirtiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarı için oyun planlarını İrfan Can'ın transferi üzerine kurduğu da gelen haberler arasında.

Albayrak etkili oldu

Oyuncunun bonservisinin yüzde 50-50 Galatasaray ile Başakşehir arasında paylaşılması, sezon sonuna kadar kiralanıp lig bitiminde zorunlu satın alma maddesi eklenmesi, transfere takas dahil edilerek ücretten düşülmesi gibi birçok seçenek masada. Bunların tamamı, süreci kolaylaştırmak üzere tartışılıyor. Başkan Cengiz'in, özellikle Fatih hocaya müjdeyi vermek için sabırsızlandığı ifade ediliyor. Ayrıca Albayrak'ın da görüşmelerde çok etkili olduğu ve kişisel ilişkilerini kullanarak transferde pozitif bir zemin oluşturduğu öğrenildi.





İlgili Haberler Galatasaray'ın transferdeki en büyük kozu İrfan Can Kahveci ve dayıları



