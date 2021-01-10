Galatasaray'da Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'yi istediklerini ve İrfan'ın da Galatasaray'ı istediğini açıkladı. Yönetimin "tüm zor şartlara rağmen" elinden gelenin fazlasını yapacağına inandığını söyleyen Terim, istediği isimleri sayarak bombayı yönetimin kucağına bıraktı.

Fatih Terim, maç sonu açıklamasında İrfan Can haricinde Edin Visca, Oynekuru ve Mohamed Mostafa'yo istediğini açıkladı. İrfan Can ise Galatasaray'daki yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevincine konu oldu.