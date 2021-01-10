Futbol Galatasaray İrfan Can'ı takım halinde istiyor

Galatasaray İrfan Can'ı takım halinde istiyor

Futbol

Galatasaray'da dün akşamki Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Fatih Terim'in açıklamaları gündem olmuştu. Transferle ilgili konuşan Terim, adeta bombayı yönetimin kucağına bıraktı. Terim'in istediği isimler arasında İrfan Can da vardı ve Galatasaraylı futbolcular, gol sevincinde İrfan Can'a gönderme yaptı.

10 Ocak 2021, Pazar 11:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'yi istediklerini ve İrfan'ın da Galatasaray'ı istediğini açıkladı. Yönetimin "tüm zor şartlara rağmen" elinden gelenin fazlasını yapacağına inandığını söyleyen Terim, istediği isimleri sayarak bombayı yönetimin kucağına bıraktı.

Fatih Terim, maç sonu açıklamasında İrfan Can haricinde Edin Visca, Oynekuru ve Mohamed Mostafa'yo istediğini açıkladı. İrfan Can ise Galatasaray'daki yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın gol sevincine konu oldu.

Başakşehir'in son oynadığı maçta gol atan ve gol sevincini elini ağzına götürerek yapan İrfan'a cevap Taylan ve Oğulcan'dan geldi. Galatasaraylı ikili, aynı gol sevincini yaparak arkadaşlarına selam çaktı. Genç milli takımlardan yakın arkadaş olan 3 isim, kulüplerin anlaşması durumunda sarı kırmızı forma altında beraber oynayabilir.


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Fatih Terim'in listesindeki diğer bir oyuncu Mohamed Mustafa ise Mısır'ın Zamalek takımında oynuyor. Forvet olan Mostafa 23 yaşında. Edin Visca ve Onyekuru için ise ciddi bonservis bedelleri gerekiyor. Galatasaray, oyuncu satmadan bu isimleri alamayacak.



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