UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda gribal enfeksiyonu bulunan Arda Turan ve sakat Saracchi yer almadı.

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.