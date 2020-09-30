Galatasaray İskoçya'ya iki eksikle gitti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Glasgow Rangers'la karşılaşacak. Yarın oynanacak maç için İskoçya'ya giden takımda sakatlıkları bulunan Saracchi ve Arda Turan yer almadı.
30 Eylül 2020, Çarşamba 12:43 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda gribal enfeksiyonu bulunan Arda Turan ve sakat Saracchi yer almadı.
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
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