Futbol Galatasaray kaderosunu karıştırıp Bayern Münih'i verdiler

Galatasaray kaderosunu karıştırıp Bayern Münih'i verdiler

Futbol

Galatasaray kaderosunu karıştırıp Bayern Münih'i verdiler

Galatasaray dün akşam Lokomotiv Moskova ile Avrupa Ligi maçına çıktı. Maçtan önce Ruslar ufak bir karışıklığa imza attı. O görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

22 Ekim 2021, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray, dün akşam Rusya deplasmanındaydı. Maçtan önce takımların kadroları dijitla panoya yansıtılırken Galatasaray'da eğlenceli bir karışıklık yaşandı.

Rus görevliler Galatasaray kadrosu adı altında Bayern Münih'in önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 11'i verdi ve teknik direktör olarak da Fatih Terim göründü.

Maçın ardından, Galatasaray kadrosunda Bayern Münih ilk 11'i verilmesi hakkında Fatih Terim: "Galatasaray logosuyla verilince insan bir iç geçiriyor ama sahadaki tüm oyuncularımla gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.

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